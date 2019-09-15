Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-15T07:00:31+03:00

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15 сентября в Кемерове открылся Сквер ангелов – в том месте,где когда-то находился ТРЦ «Зимняя вишня». А в скором времени свое место займет и кованое вишневое дерево, созданное кузнецами со всей России.

Во время открытия Сквера ангелов в Кемерове губернатор Кузбасса рассказал о том, где будет установлено кованое вишневое дерево. Оно было создано кузнецами со всей России в память о трагедии «Зимней вишни», однако установлено будет не в Кемерове, а в Новокузнецке, в национальном аэромобильном горноспасательном центре.

По словам губернатора, дерево займет свое весной. Его установят под большим красивым куполом. Все спасатели, приходящие в аэромобильный центр, будут проходить рядом с этим деревом, и кованые вишни будут служить напоминанием, что такая трагедия больше не должна повториться.

Кованое дерево создавали кузнецы со всей России и Белоруссии: они выковали более сотни вишенок и веточек. А мастера из Ульяновска соединили их в единую композицию. Предполагалось, что пятиметровое дерево будет установлено в Кемерове, однако позже планы изменились.

Напомним, трагедия, унесшая жизни 60 человек, большинство из которых – дети, случилась 25 марта в Кемерове. Тогда в четыре часа дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в детском батутном центре. Посетители ТРЦ стали самостоятельно выходить из здания, однако из-за густого едкого дыма не все смогли найти выход.

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ИСТОЧНИК KP.RU