Нападение на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало на видео
Нападение на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало на видео. На снятых кадрах видны как нападавшие, так и сама перестрелка.
Видео, на котором запечатлен выстрел, возможно оказавшийся смертельным для Сергея Лаврентьева, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как по территории убегает один из преступников, за которым следует экс-мэр. Следом за ним бежит второй подозреваемый, который производит выстрел сзади. После этого мужчина спешно удаляется с территории.
Видео нападения на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.Видео: vk.com
Помимо видео, в неофициальных источниках появилась информация, что в ту ночь недалеко от дома Сергея Лаврентьева находилось пять автомобилей - «Нива», «ВАЗ», Toyota Camry и два Volkswagen. Они также попали в поле зрения камер видеонаблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU