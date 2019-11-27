2019-11-27T06:50:54+03:00
Общество

Новокузнечанам запретили ходить по мосту через реку

Запрет действует с 27 ноября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новокузнечанам запретили ходить по мосту через рекуНовокузнечанам запретили ходить по мосту через рекуФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Мост через реку Абу продолжают демонтировать. И если до недавнего времени пешеходы еще могли ходить по нему, то сейчас мост закрыт полностью.

Автомобильное движение по мосту через Абу на проспекте Металлургов запрещено еще с середины ноября. Здесь демонтировали трамвайные рельсы, сняли ограждение на одной стороне, асфальтовое покрытие, несущие конструкции. Однако по другой стороне пешеходы по-прежнему могли ходить. Однако с 27 ноября мост окончательно закрыт.

Часть моста демонтирована. Элементы конструкций лежат там, где ходил транспорт. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Часть моста демонтирована. Элементы конструкций лежат там, где ходил транспорт.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Рабочим предстоит полностью разобрать все конструкции моста, а потом отстроить его заново. Пока же пешеходам придется преодолевать реку по другим мостам. Один из них находится на улице Орджоникидзе в районе кинотеатра «Октябрь» и джаз-клуба «Геликон». Другой мост – пешеходный – на проспекте Пионерском, за городской баней.

Мост перекрыт. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Мост перекрыт.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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