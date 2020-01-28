28 Янв. 2020 2020-01-28T10:22:40+03:00

На улице Кирова в Новокузнецке появится новая остановка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Два популярных автобусных маршрута немного изменят маршруты

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У двух популярных среди новокузнечан маршрутов изменится схема движения. А заодно и появится новая остановка – «Торговый дом».

Изменения в схеме движения вступят в силу уже в среду, 29 января. У муниципальных автобусных маршрутов № 7 «Молодость Запсиба - Вокзал» и №81 «Молодость Запсиба - Вокзал» появится новая остановка. Теперь автобусы при движении в сторону проспекта Курако будут делать остановку возле Торгового дома на Кирова, 7, больше известного среди горожан как универмаг.

Как сообщили в пресс-службе УТиС Новокузнецка, такое решение приняли для удобства жителей города.

Напомним, сейчас, из-за реконструкции проезжей части проспекта Металлургов, схемы движения автобусов изменились. Планируется, что ремонт, начатый осенью 2019 года, завершится до ноября 2020 года .

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ИСТОЧНИК KP.RU