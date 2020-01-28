На улице Кирова в Новокузнецке появится новая остановка
У двух популярных среди новокузнечан маршрутов изменится схема движения. А заодно и появится новая остановка – «Торговый дом».
Изменения в схеме движения вступят в силу уже в среду, 29 января. У муниципальных автобусных маршрутов № 7 «Молодость Запсиба - Вокзал» и №81 «Молодость Запсиба - Вокзал» появится новая остановка. Теперь автобусы при движении в сторону проспекта Курако будут делать остановку возле Торгового дома на Кирова, 7, больше известного среди горожан как универмаг.
Как сообщили в пресс-службе УТиС Новокузнецка, такое решение приняли для удобства жителей города.
Напомним, сейчас, из-за реконструкции проезжей части проспекта Металлургов, схемы движения автобусов изменились. Планируется, что ремонт, начатый осенью 2019 года, завершится до ноября 2020 года .
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ИСТОЧНИК KP.RU