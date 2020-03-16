2020-03-16T11:34:43+03:00
Общество

Специалисты рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом кузабссовцев

Все они получают необходимую помощь
Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом кузабссовцев. ФОТО: кадр видеотрансляцииСпециалисты рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом кузабссовцев. ФОТО: кадр видеотрансляции
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Во время пресс-конференции «Ситуация по коронавирусу в Кузбассе. Меры, принимаемые оперативным штабом», которая проходила 16 марта в Кемерове, специалисты рассказали о состоянии двух больных коронавирусом.

Как оказалось, оба кузбассовца, вернувшиеся из зарубежной поездки и оказавшиеся зараженными коронавирусной инфекцией, сейчас чувствуют себя удовлетворительно, ухудшений в состоянии нет.

- У одного из них практически нет симптомов. У другого - состояние между легкой и средней степенью тяжести: температура чуть выше 37, небольшой кашель и боль в груди, - рассказал замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник. - Ухудшения состояния не наблюдается.

На вопрос, какие прогнозы дают врачи, замгубернатора отметил, что состояние стабильное, однако говорить, когда заболевшие выздоровеют, пока преждевременно. Коронавирусная инфекция - новая, и у врачей попросту нет опыта, чтобы давать точные прогнозы.

Полностью посмотреть пресс-конференцию можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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