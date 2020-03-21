2020-03-21T08:19:06+03:00
Общество

Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше

Новых случаев заражения не зафиксировано
Екатерина РОМАНОВА
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Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучшеДвоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучшеФото: Иван МАКЕЕВ
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Оба заболевший коронавирусом кузбассовца сейчас чувствуют себя немного лучше. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Состояние двоих кузбассовцев, которые сейчас находятся в инфекционной больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией, незначительно улучшилось. Оба они продолжают получать необходимое лечение. Новых случаев заражения за прошедшие сутки зафиксировано не было. При этом под наблюдением врачей на 21 марта остаются восемь человек, предположительно вступавшие в контакт с заболевшими.

К слову, вечером сразу 137 кузбассовцев, прибывших в Новокузнецк с отдыха в Таиланде, получили предписания о домашнем карантине. Сразу после прибытия все они прошли теплоконтроль, ни у одного не было зафиксировано признаков заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, в течение 14 дней туристы будут оставаться на карантине.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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