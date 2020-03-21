2020-03-21T07:08:11+03:00
Общество

Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами

Всех 137 пассажиров самолета отправились на двухнедельный карантин [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами. ФОТО: Инстаргам Сергея КузнецоваСамолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами. ФОТО: Инстаргам Сергея Кузнецова
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Вечером 20 марта в Новокузнецк прилетел самолет из Таиланда. Все пассажиры, которые вернулись с отдыха, прошли термоконтроль. А потом их отправили на домашний карантин.

Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами.Видео: Инстаграм Сергея Кузнецова

Пассажиров самолета, прибывшего из Таиланда вечером 20 марта, в аэропорту встречали специалисты Роспотребнадзора. Все 137 туристов прошли термоконтроль и получили памятки о карантинных мероприятиях.

- В результате термического осмотра больных не обнаружено, - сообщил на своей странице в Инстаграме глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - 14 дней - ровно столько пробудут на больничном наши туристы. Уверен, что все у них будет хорошо и они здоровыми вернутся на свои рабочие места.

Глава города также выразил надежду, что каждый путешественник ответственно отнесется как к личному здоровью, так и благополучию благополучию кузбассовцев и не станут нарушать карантинный режим.

Напомним, с 20 марта, согласно постановлению главного санитарного врача России, во всех городах ввели особые карантинные мероприятия. Это значит, что все туристы, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны пройти обязательных двухнедельный карантин. На это время каждый из них может получить больничный лист.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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