8 Апр 2020 2020-04-08T13:53:02+03:00

Где в Кузбассе находятся обсерваторы и сколько в них человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло семи человек, при этом четыре случая были выявлены на этой неделе. А сколько всего человек в изоляции и на самоизоляции и где находятся обсерваторы?

На сегодняшний день в Кузбассе на самоизоляции находятся 3974 человека. Часть из них - те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Часть - прибывшие в Кузбасс из-за рубежа или других регионов страны. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.

- Все они получили предписания о необходимости соблюдать самоизоляцию и обязаны делать это, - отметила Надежда Кутькина.

Жители Кузбасса в большинстве своем находятся на самоизоляции дома. Однако с недавнего времени для этого можно отправиться в обсерватор. Такой возможностью воспользовались 42 человека. 32 из них - это жители нашего региона, которых перевезли из обсерватора Новосибирской области. Еще 10 человек - пассажиры авиарейсов, прибывших из других регионов. Всего на сегодня в обсерваторах могут разместить 400 человек. Однако есть и резервные площадки.

- Обсерваторы организованы на базе домов отдыха и санаториев, где есть условия для размещения прибывших в отдельные комнаты, питания и прочие бытовые условия, - отметила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. - Это база отдыха «Притомье», санаторий «Борисовский». В резерве - санаторий «Энергетик» в Топкинском районе. На юге Кузбасса готовится к приему постояльцев оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» в Костенково.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Последние два случая выявлены в Кемерове 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU