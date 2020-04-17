17 Апр 2020 2020-04-17T08:26:01+03:00

Храм и три больницы закрыты на карантин после смерти кузбассовца с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

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После смерти первого кузбассовца, у которого посмертно диагностировали коронавирус, на карантин закрыли три больницы и храм.

17 апреля стало известно о смерти первого в Кузбассе пациента, у которого посмертно диагностировали коронавирус. У 64-летней женщины, страдавшей сахарным диабетом, ранее диагностировали пневмонию, посмертно – коронавирусную инфекцию. Женщина скончалась в реанимации больницы города Белово, а ранее она проходила лечение в Краснобродской городской больнице.

- По решению штаба городская больница города Белово, Краснобродская городская больница, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля, - сообщает оперативный штаб. - Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Также на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе – здесь проходило отпевание скончавшегося пациента.

Напомним, первый пациент скончался 15 апреля от пневмонии. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако в ночь с 16 на 17 апреля стал известен результат второго теста, сделанного посмертно. Он оказался положительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU