В Кузбассе самый низкий показатель распространенности коронавируса в стране
В Кузбассе зафиксирован самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тысяч населения. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Последними данными по ситуации с коронавирусом в целом по стране Татьяна Голикова поделилась 20 апреля в рамках совещания у президента России Владимира Путина. В целом количество зарегистрированных случаев по стране составляет 47 121 человек, рост за последние сутки составил 10 процентов.
В Москве за минувшие сутки рост - 8,3 процента, в Московской области - 12,4 процента. В остальных регионах страны темп числа заболевших составил 12 процентов.
- Среднероссийский показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сейчас составляет 32,1, - отметила Татьяна Голикова. - Девять регионов превышают данный показатель. А самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тысяч населения зафиксирован в Кемеровской области.
По состоянию на 20 апреля, согласно данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у шести человек. Всего же в регионе было выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. 40 человек сейчас находятся в инфекционных больницах в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.
Еще шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы.
Также зафиксирован один смертельный случай: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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