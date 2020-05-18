Названы города с новыми случаями заболевания коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T07:50:10+03:00

Больше всего заболевших в Новокузнецке

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Специалисты оперативного межведомственного штаба назвали кузбасские города, где выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Как оказалось, больше всего их в Новокузнецке.

По данным оперштаба, на утро 18 мая выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 в Кузбассе. Двое заболевших – жители Новокузнецка. По одному пациенту с коронавирусом выявили в Прокопьевске и Мысках. Еще один случая заболевания выявили в Междуреченске. Это первый человек, заболевший в этом городе.

Напомним, в общей сложности на утро 18 мая в Кузбассе выявили 333 заболевших. Из них 212 в настоящий момент находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимую помощь. 114 человек выздоровели, причем о последнем случае выздоровления стало известно 18 мая. Число случаев заболевания с летальным исходом не изменилось – семь человек.

Еще 6821 пациент находятся на изоляции, в обсерваторах, дома или в больницах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU