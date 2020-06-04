2020-06-04T11:34:48+03:00
Общество

Остатки моста через Абу разобрали в Новокузнецке

Как движется ремонт на центральной улице города
Екатерина РОМАНОВА
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Остатки моста через Абу разобрали в НовокузнецкеОстатки моста через Абу разобрали в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Рабочие приступили к демонтажу последней оставшейся старой части моста через реку Абу. И если с одной стороны уже установлены новые балки, то с другой только-только снимают старые.

Старые балки за время служюы пришли в негодность. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Старые балки за время служюы пришли в негодность.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Последнюю часть старого моста на проспекте Металлургов, что через реку Абу в Новокузнецке, начали демонтировать рабочие. Сначала они убрали остатки асфальтового покрытия, потом - бетонное покрытие. Затем им предстоит убрать клепаные металлические конструкции. Вместо них уложат железобетонные балки, изготовленные на барнаульском заводе. В общей сложности будет 62 такие балки, причем большая часть из них уже заняла свое место.

Ходить рядом со мостом не рекомендуют. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ходить рядом со мостом не рекомендуют.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прежде, чем установить балки, рабочие усиливают опоры, чтобы сделать мост максимально надежным и безопасным.

На другой стороне моста уже установлены балки. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На другой стороне моста уже установлены балки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Напомним, капитальный ремонт моста через Абу проводится в рамках реконструкции проспекта Металлургов, которая стартовала в ноябре 2019 года. Работы велись в течение всего этого времени, приостанавливаясь лишь на время недолгих крепких морозов. К 30 августа проспект Металлургов от вокзала до проспекта Пионерского будет открыт, а крайний срок завершения работ на последнем участке - от пересечения с Пионерским до Орджоникидзе - 25 октября. Именно на этом участке находится мост. Не исключено, что работы будут завершены раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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