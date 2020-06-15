15 Июнь 2020 2020-06-15T06:35:42+03:00

В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы. ФОТО: кадр видео Сергея Цивилева в соцсетях.

После участия в параде он останется в областном центре [видео]

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Танк из Псковской области прибыл в Кемерово, чтобы принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Впрочем, после парада он останется в Кемерове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/784898" frameborder="0"></iframe> В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы.Видео: страница в соцсетях Сергея Цивилева.

Танк, привезенный из Псковской области, своих ходом пройдет по центральным улицам Кемерова во время парада в честь 75-летия Дня Победы. Для того, чтобы он не повредил асфальт, гусеницы оборудуют специальными накладками.

- После парада его установят возле Кемеровского президентского кадетского училища, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Напомним, танк Т-34-76 образца 1942 года нашли в заболоченной местности в районе деревни Ловец, что в Невельском районе Псковской области, весной 2015 года. В 1943 году боевая машина участвовала в Невельской наступательной операции. За отличие в боях бригаде за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование «Невельская».

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ИСТОЧНИК KP.RU