В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы
Танк из Псковской области прибыл в Кемерово, чтобы принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Впрочем, после парада он останется в Кемерове.
В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы.Видео: страница в соцсетях Сергея Цивилева.
Танк, привезенный из Псковской области, своих ходом пройдет по центральным улицам Кемерова во время парада в честь 75-летия Дня Победы. Для того, чтобы он не повредил асфальт, гусеницы оборудуют специальными накладками.
- После парада его установят возле Кемеровского президентского кадетского училища, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.
Напомним, танк Т-34-76 образца 1942 года нашли в заболоченной местности в районе деревни Ловец, что в Невельском районе Псковской области, весной 2015 года. В 1943 году боевая машина участвовала в Невельской наступательной операции. За отличие в боях бригаде за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование «Невельская».
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ИСТОЧНИК KP.RU