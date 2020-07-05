5 Июль 2020 2020-07-05T08:28:30+03:00

Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб сообщил, сколько ей лет

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В Кемеровской области скончался еще один пациент, у которого диагностировали коронавирус. Оперативный штаб рассказал информацию о погибшей.

Пожилая женщина проживала в Белове, ей было 80 лет. По заключению медиков у нее развилась тяжелая форма пневмонии. На это повлияло то, что она болела COVID-19.

На 5 июля известно о 12 смертельных случаях пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории Кемеровской области заразились 2018 человек. Из них выздоровело меньше половины - только 863 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU