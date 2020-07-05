Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
В Кемеровской области скончался еще один пациент, у которого диагностировали коронавирус. Оперативный штаб рассказал информацию о погибшей.
Пожилая женщина проживала в Белове, ей было 80 лет. По заключению медиков у нее развилась тяжелая форма пневмонии. На это повлияло то, что она болела COVID-19.
На 5 июля известно о 12 смертельных случаях пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории Кемеровской области заразились 2018 человек. Из них выздоровело меньше половины - только 863 пациента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно
С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)
14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили
В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)
В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер. (подробности)
Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды
В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля
В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»