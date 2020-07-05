2020-07-05T08:28:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе

Оперштаб сообщил, сколько ей лет
Лия Гараева
Поделиться:
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в КузбассеПоявилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кемеровской области скончался еще один пациент, у которого диагностировали коронавирус. Оперативный штаб рассказал информацию о погибшей.

Пожилая женщина проживала в Белове, ей было 80 лет. По заключению медиков у нее развилась тяжелая форма пневмонии. На это повлияло то, что она болела COVID-19.

На 5 июля известно о 12 смертельных случаях пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории Кемеровской области заразились 2018 человек. Из них выздоровело меньше половины - только 863 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер. (подробности)

Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе утонула 13-летняя школьница
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом
Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
В Кузбасском городе случилась смертельная авария
В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом
Новая партия трамваев доставлена в Новокузнецк
Композицию с фронтовиками установят рядом с кадетским училищем в Кемерове
Кузбасский поселок оставят без телевидения
Ливни, град и грозы обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Кемеровчанин проведет три года в колонии за покупку «соли»
МЧС напоминает кузбассовцам о штрафах за коляски и велосипеды на лестницах
На Притомском проспекте в Кемерове построят новую школу
В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом
У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус
Одиннадцатый пациент скончался в Кузбассе от коронавируса
Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей
В Кузбассе открываются первые детские лагеря
Пострадавшим от гигантского града в Кузбассе выделят более 1 миллиона рублей
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке
14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили
В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках
Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове
За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам
В Кузбассе водитель получил условный срок за смерть 10-летнего ребенка