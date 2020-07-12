12 Июль 2020 2020-07-12T08:06:36+03:00

Где в Кузбассе заболели коронавирусом 51 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе на воскресенье, 12 июля, число заболевших коронавирусом выросло на 51 человек. Оперштаб опубликовал информацию, где именно на территории области выявили новые случаи заражения.

- 13 заболевших проживают в Междуреченске, в Кемерове - девять, в Новокузнецке — восемь, в Промышленновском муниципальном округе - пять, в Анжеро-Судженске - три, в Юрге - два, в Тяжинском муниципальном округе – тоже два, в Юргинском муниципальном округе - два, в Белове - один, в Берёзовском - один, в Тайге - один, в Новокузнецком районе - один, в Тусульском районе - один, в Чебулинском муниципальном округе - один, в Яйском районе - один, - сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что 30 пациентов выписаны из больниц. Однако одна пациентка с коронавирусом умерла. Итого число умерших на данный момент составляет 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU