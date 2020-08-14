Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Михаил ПАТЛИС

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе по состоянию на 14 августа. Больше всего среди них представителей старшего поколения.

Согласно официальной статистике, уже подтверждено 4892 случая заболевания, 3378 человек выздоровели, еще 35 скончались.

Из общего числа заболевших 1683 человека - люди в возрасте старше 60 лет. В возрасте от 46 до 60 лет заболели 1422 человека, от 31 года до 45 лет - 1145 человек, от 18 до 30 лет - 413, от 1 года до 17 лет - 247 человек. Самая малочисленная категория - это дети до года, здесь за все время 16 случаев заболевания.

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