Комментарий: могут ли из-за коронавируса закрыть ТРЦ «Лапландия» Фото: Ирина АВТУШКО

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, когда число заболевших продолжает оставаться высоким, в официальной группе ТРЦ «Лапландия» появился комментарий о возможном закрытии.

В сообщении отмечено, что информация о возможном закрытии торговых центров сегодня вызывает большой общественный резонанс. Тем не менее, вот уже третий месяц ТЦ успешно работают, соблюдая все меры безопасности.

-Сегодня ТРЦ «Лапландия» работает в обычном режиме благодаря тому, что мы не просто соблюдаем все меры безопасности, разработанные Роспотребнадзором, но и строго следим за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваемости, - отмечается в публикации. - Многочисленные проверки торгового центра не выявили нарушений. Значит предпринимаемые нами и арендаторами меры делают посещение торгового центра максимально безопасным и комфортным.

Авторы поста призвали кемеровчан не вносить панику и строго соблюдать масочный режим.

-И тогда такие резкие меры как закрытие ТЦ не понадобятся. Все по-прежнему зависит только от нас, от нашей социальной ответственности в этом вопросе! – говориться в сообщении.

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