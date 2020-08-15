Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро субботы, 15 августа, стало известно о том, что еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе. У одной из них были сопутствующие заболевания.

Как сообщили в оперативном штабе области, одна из умерших проживала в Новокузнецке. Это женщина 1957 года рождения, у которой на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни легких развилась пневмония. Вторая пациентка 1966 года рождения проживала в Междуреченске. У него на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

Всего за минувшие сутки заразились 99 человек, 83пациента выписаны.

Сейчас 1527 человек остаются под наблюдением врачей. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7235 человек.

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