Еще несколько ограничений по коронавирусу отменили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе отменено еще несколько ограничений по коронавирусу. Распоряжение об этом появилось 8 сентября в электронном бюллетене регионального правительства.

Документом внесены изменения и дополнения в семь ранее вышедших распоряжений, касающихся мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Итак, отменены:

- ограничения на перемещение работников предприятий в обед и во время отдыха, а также на выход за территорию предприятия и перемещения на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей;

- требование о соблюдении 14-дневной изоляции для граждан, вернувшихся в Россию через аэропорты в Кемерове и Новокузнецке;

- требование для предприятий и работников ЖКХ ограждать сигнальными лентами детские и спортивные площадки, расположенные на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. Однако по-прежнему в подъездах и на информационных досках должны размещаться графики дезинфекции общего имущества дома;

- рекомендации не посещать религиозные объекты и покидать места проживания либо пребывания без необходимости.

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