Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту выброса угля и газа на шахте «Чертинская-Коксовая». Из-за обрушения на шахте погибли два человека.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, возбудило следственное управление СК РФ по Кемеровской области. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, которые призваны установить причину смерти двух горняков. Также устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины, приведшие к этому.

Напомним, 14 сентября рано утром после внезапного выброса угля и газа в забое произошло обрушение горной массы. В это время на участке находились четыре человека. Двое сразу вышли на поверхность, тело третьего горняка, 37-летнего проходчика, обнаружили вскоре после ЧП. О судьбе четвертого, 53-летнего мастера горно-выемочных машин, в течение некоторого времени ничего не было известно: он не выходил на связь. Утром 15 сентября стало известно о том, что его тело также было обнаружено и поднято на поверхность

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