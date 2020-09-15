Замгубернатора объяснил резкий рост заболевших коронавирусом в Кузбассе. Фото: КОМИАЦ

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник объяснил, почему в регионе резко выросло число заболевших коронавирусом. По его словам, такая ситуация в сентябре прогнозировалась изначально.

По словам Алексея Цигельника, буквально вчера всемирная организации здравоохранения зафиксировала максимальное за всю историю пандемии количество случаев суточной заболеваемости. Оно превысило 308 тысяч человек по всему миру. Кузбасс не стал исключением.

-Мы неоднократно говорили о том, что наиболее тревожным периодом для нас как раз является начало сентября, первые две-три недели от начала сентября, когда происходит одновременно несколько факторов, - отметил замгубернатора. - Это фактор возврата людей из отпусков. Это фактор завершения дачного сезона, когда люди возвращаются в крупные города. Это начало учебного года, при котором, безусловно, растет количество контактов между людьми, увеличивается количество пассажиров в транспорте, в магазинах и так далее.

Он подчеркнул, что в области к такому развитию событий были готовы, поэтому, например, был развернут дополнительный коечный фонд. «Мы понимали, что когда-то наступит момент, когда число заболевших у нас будет не меньше, чем у всех остальных, а при пересчете населения так же, как и у всех остальных, а может быть на какой-то период и больше. Поэтому ничего неожиданного не произошло. Все идет по закономерностям, характерным для эпидемии», - подчеркнул Алексей Цигельник.

Сейчас регион вступил в фазу, которая, по словам специалистов, несет в себе дополнительные проблемы, риски, требования и сложности. Это требует усилий социальных групп, профессиональных и людей в общем, чтобы процесс оставался под контролем.

-Поэтому вопрос заключается в том, что сегодня, может быть, более, чем когда бы то ни было, нужно четкое соблюдение всеми правил и требований, - подчеркнул замгубернатора.

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