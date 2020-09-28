Новый антирекорд: 153 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще на 153 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит областной оперативный штаб.

Согласно данным областного оперативного штаба, еще у 153 кузбассовцев на утро 28 сентября выявили коронавирус. Сейчас общее число заболевших достигло 9686 человек. Часть из них - 2655 человек - получает необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 2785 человек находятся на 14-дневной домашней изоляции или под наблюдением врачей в обсерваторах и инфекционных стационарах.

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 28 сентября еще 13 человек выписаны из инфекционных больниц - после того, как их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В общей сложности число выздоровевших достигло 6925 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще три кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 106 человек.

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