В каком городе больше всего заболевших коронавирусом на утро 28 сентября Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще на 153 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, почти четверть случаев зафиксирована в одном из городов.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки медики выявили в Новокузнецке. Здесь число новых заболевших составило 40 человек. В общей сложности в городе с начала пандемии зафиксированы 1935 случаев заболевания. В Новокузнецком муниципальном районе - один заболевший.

На втором месте по числу заболевших - Кемерово. Здесь сразу у 22 горожан подтвердился COVID-19. В общей сложности с середины марта здесь заболел 2291 человек. В Кемеровской муниципальном округе - один заболевший.

В Белове, по данным оперативного штаба, 17 новых случаев заболевания. В общей сложности здесь диагноз подтвердился у 509 человек.

В Киселевске и Междуреченске по 14 новых заболевших. В общей сложности здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали у 350 и 1181 человека соответственно.

В Ленинске-Кузнецком коронавирус выявили у 13 горожан, в общей сложности число заболевших достигло 328 человек. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - один новый случай заболевания.

В Анжеро-Судженске COVID-19 подтвердился у 10 человек, а общее число заболевших составило 584 человека.

В Осинниках - восемь заболевших. В Мысках и Прокопьевске - по три новых случая заболевания. В Калтане и Полысаеве - по два новых заболевших. Еще по одному заболевшему выявили в Промышленновском муниципальном округе и Ижморском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе частично вернули ограничения по коронавирусу

В Кузбассе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. К этому привела сложная обстановка в регионе. (подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 31 октября

В Кузбассе до 31 октября продлено действие режима повышенной готовности. Распоряжение об этом 26 сентября подписал губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

Роспотребнадзор объяснил дополнительные ограничения из-за коронавируса в Кузбассе

Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова прокомментировала введение дополнительных ограничений из-за ситуации с коронавирусом в регионе. (подробности)

Болезнь появилась бессимптомно: коронавирусом заболела министр образования Кузбасса

Министр образования и науки Кузбасса заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в инфекционной больнице. (подробности)

Из-за коронавируса институт КемГУ перевели на дистанционное обучение

Учиться онлайн вновь будут студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. А произошло это из-за заболевшего коронавирусом студента.(подробности)