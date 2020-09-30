В каких городах обнаружены новые случаи коронавируса в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе области рассказали, в каких городах и районах обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом. Данные приводятся на утро 30 сентября.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 162 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 33, Междуреченск - 22, Белово - 19, Ленинск-Кузнецкий - 17, Анжеро-Судженск - 16, Кемерово - 12, Мыски - 10, Прокопьевск - семь, Киселевск - пять, Полысаево, Юрга и Новокузнецкий район - по три. По два случая выявлены в Беловском районе, а также в Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах. По одному случаю зафиксировано в Ленинск-Кузнецком, Чебулинском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших с середины марта достигло 10 004 человек. За прошедшие сутки выздоровели 124 пациента, всего в Кузбассе 7133 человека вылечились от коронавируса. Еще трое пациентов скончались, общее число умерших достигло 110 человек.

- Всего в регионе медицинскую помощь получает 2761 пациент с диагнозом COVID-19, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2684 человека.

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