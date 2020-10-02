Опять антирекорд: у 168 кузбассовцев за сутки диагностировали коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. На утро 2 октября медики зафиксировали еще 168 новых случаев заболевания.

После того как коронавирус подтвердился еще у 168 жителей Кузбасса, общее число заболевших с середины марта достигло 10 339 человек. Из них 2841 человек в настоящее время проходит курс лечения. Кроме того, на 14-дневной домашней изоляции, под наблюдением врачей в инфекционных больницах и обсерваторах находятся еще 2525 человек.

В то же время растет и число выздоровевших. С начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7383 человека. О последних 68 случаях выздоровления стало известно на утро 2 октября.

К сожалению, выросло и число смертей. Так, на утро пятницы скорбный список пополнили имена еще двух человек. Общее число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 115 человек.

- У женщины 1974 года рождения из Юрги и у мужчины также 1974 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. В последнем случае болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

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