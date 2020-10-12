Больше 12 тысяч кубассовцев заболели коронавирусом с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 12 октября выявлено 179 новых случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 12 октября вновь выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 179 жителей региона тесты на COVID-19 оказались положительными. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 12 069 человек. В инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 3750 пациентов - все они получают необходимую медицинскую помощь. Под наблюдением врачей находятся еще 3028 человек.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: еще семь человек, у которых ранее выявили коронавирус, выписаны из инфекционных стационаров с отрицательными тестами на наличие опасного вируса. Всего же с начала пандемии выздоровели 8170 человек.

Число случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров достигло 149 человек. О четырех последних случаях смерти стало известно на утро 12 октября.

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