Кузбасс засыпало снегом Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе 26 октября холодно, скользко и снежно. Как и обещали синоптики, минувшая ночь принесла зиму в регион.

В течение всей ночи в Кузбассе шел снег, и к утру улицы и дворы кузбасских городов, поселков, сел и деревень оказались буквально засыпаны им.

Смотрите под ноги и по сторонам! Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Согласно прогнозам синоптиков, снег, дождь со снегом и дождь будут идти в течение всего дня. Возможны налипание мокрого снега, гололедица.

Выпал снег Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Так что и пешеходам, и автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Первым - смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Вторым – внимательно следить за дорогой, соблюдать скоростной режим и дистанцию. а также учитывать особенности сцепления с дорогой при гололеде.

и пешеходам, и автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, в течение дня в Кузбассе ожидается +2… +7 градусов, облачно с прояснениями и снег, дождь со снегом, дождь. Кроме того, юго-западный ветер при порывах может достигать 12-17 метров в секунду.

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