Всекузбасское родительское собрание пройдет в режиме онлайн 26 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 октября, состоится всекузбасское родительское собрание. Оно будет проходить в режиме онлайн.

На все актуальные вопросы, которые касаются сферы образования и ситуации в настоящий момент, ответят заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова вместе с министром образования и науки Кузбасса Софьей Балакиревой.

Присоединиться к прямой трансляции и задать все интересующие вопросы в прямом эфире можно здесь.

Напомним, с 26 октября все школы и средние специальные учебные заведения Кузбасса переведены на дистанционное обучение, которое продлится до 22 ноября. Также перевести лекции в режим онлайн рекомендовано и высшим учебным заведениям. Некоторые из них уже с 26 октября проводят занятии на удаленке.

Начало собрания - в 18.00. Присоединиться к собранию, которое будет проходить в режиме онлайн, можно по ссылке.

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