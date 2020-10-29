Стало известно точное число коек для больных коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько именно коек сейчас развернуто для зараженных коронаврусом. Об это сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

-В настоящий момент в медицинских организациях Кузбасса развернуто 3894 койки для лечения коронавирусной инфекции и лечения пневмоний, - сообщил министре здравоохранения Михаил Малин. - За последние 10 дней развернуто почти 500 коек, 488 коек, если быть точнее.

Также он рассказал, что для обнаружения коронавирусной инфекции в регионе уже работает 16 лабораторий, все они сертифицированы Роспотребнадзором. Ежедневно каждая лаборатория проводит от 500 до 1000 исследований.

-Два дня назад мы перешагнули символический рубеж в 1 миллион исследований, - отметил министр.

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