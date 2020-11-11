Еще шесть пациентов с коронавирусм скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 11 ноября еще шесть человек с коронавирусом скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Так, у мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы.

У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита.

У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне эндокринной патологии.

У мужчины 1955 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1948 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Таким образом, общее число умерших достигло 292.

За прошедшие сутки заболели 183 человека, общее число заразившихся с середины весны составило 17 568. 292 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 13 485 человек.

Итого медицинскую помощь получает 3791 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7082 человека.

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