За сутки у 183 кузбассовцев подтвердился коронавирус

За сутки у 183 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 11 ноября еще у 183 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 568 человек.

Также, как сообщили в оперштабе области, 292 пациента выписаны. Всего от коронавируса вылечились уже 13 485 человек.

К сожалению, продолжает расти печальная статистика - умерли еще шесть человек.

-У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне эндокринной патологии. У мужчины 1955 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1948 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших достигло 292. Сейчас медицинскую помощь получает 3791 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7082 человека.

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