Кузбассовцам начнут выдавать бесплатные лекарства для лечения коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Кузбасса начнут выдавать лекарства для лечения коронавируса. В частности, речь идет о тех, кто находится на амбулаторном режиме.

В четверг, 12 ноября, прошел брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. В ходе мероприятия заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина напомнила, что региону по решению Правительства России перечислено 100 миллионов рублей для закупки лекарственных препаратов для обеспечения пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. Сейчас медикаменты закупаются.

-Согласован приказ по распределению лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов. Медицинские организации сегодня и завтра получают лекарства, - сообщила Елена Зеленина. - Они будут выдаваться пациентам с подтвержденной методом лабораторной диагностики коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении.

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