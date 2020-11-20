В Кузбассе расследуют смерть восьми врачей с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе расследуется смерть восьми врачей с коронавирусной инфекцией. Сейчас выясняется, было ли связано заражение с профессиональной деятельностью.

В пятницу прошел брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Первый заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина рассказала о заболеваемости и смертности среди работников медицинских учреждений.

- Большое количество медработников стали болеть, причем не только коронавирусом, - отметила она. - Конкретно коронавирусной инфекцией с начала пандемии заболели 403 врача, 599 человек среднего медицинского персонала и 66 человек младшего медперсонала, итого 1066 человек. Также, к сожалению, зафиксировано 22 летальных исхода. По 14 случаям завершено расследование - они не связаны с профессиональной деятельностью, еще по восьми случаям служебное расследование продолжается.

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