Минздрав Кузбасса сравнил течение болезни у беременных при коронавирусе и свином гриппе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Кузбасса сравнили течение заболевания у беременных женщин при коронавирусе и свином гриппе. Отличия есть, так как в одном из случаев болезнь протекает особенно тяжело.

В ходе традиционного брифинга по ситуации с коронавирусом заместителю министра здравоохранения Кузбасса задали вопрос о высоких рисках беременной женщины умереть от инфекции из-за своего состояния.

-У нас всего 134 подтвержденных случая коронавируса у беременных женщин с начала пандемии - это менее одного процента от всех заболевших в Кузбассе. 118 женщин уже благополучно выздоровели, 11 продолжают получать лечение в стационаре, еще пять - амбулаторно. К нашей радости, в отличие от эпидемии свиного гриппа, которая была несколько лет назад и в которую у беременных при заражении развивались последствия в виде тяжелой и длительной пневмонии, сейчас такого нет. Также подобных данных нет ни по России, ни в целом в мире. Напомню, что тяжелее всего заболевание коронавирусом протекает у лиц старше 60 лет, а также у пациентов с хроническими заболеваниями легких, болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева в связи с коронавирусом

В четверг, 19 ноября, опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. В документе пересмотрен ряд действующих ограничительных мер. (подробности)

В Кузбассе продлили ограничительные меры для работодателей

До 29 ноября в Кузбассе продлен ограничительный режим работы организаций. (подробности)

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса. Уже со следующей недели все дети будут заниматься по привычному расписанию. (подробности)

В Кузбассе ограничили работу кафе и ресторанов

В Кузбассе приостановили работу пунктов общественного питания. Правда, ограничения коснулись не всех. (подробности)

Кузбассовцам рассказали об опасности антибиотиков при коронавирусе

Кузбассовцам рассказали об опасности приема антибиотиков при коронавирусе. Памятку опубликовал оперативный штаб региона. (подробности)