Время бесплатной пересадки в транспорте продлили в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Время пересадочного тарифа увеличили в Новокузнецке. Теперь пассажиры могут добраться до нужного им места с пересадками и заплатить за проезд один раз.

Если ранее предполагалось, что пересадочный тариф будет действовать в течение 50 минут, то теперь его время увеличилось до 60 минут. Чтобы воспользоваться этим тарифом, нужно оплатить проезд наличными средствами или помощи транспортной или банковской карты.

- При безналичной оплате пассажиру необходимо приложить любое бесконтактное платежное средство к стационарному валидатору. В случае пересадки в новом автобусе к валидатору нужно будет приложить то же самое платежное средство. При выходе из предыдущего автобуса прикладывать платежное средство не требуется, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Если же валидатор не работает, оплатить проезд любой картой можно у водителя. Также водитель принимает оплату за проезд наличными средствами. Он выдаст билет, где указано время транзакции – в течение 60 минут по этому билету можно пересесть на другой автобус.

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