Сколько человек заболело коронавирусом в Кузбассе на 23 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось. По данным оперштаба, на утро 23 ноября число заразившихся в регионе достигло 19 730 человек.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Также стало известно о четырех скончавшихся пациентах, у которого диагностировали коронавирус.

У мужчины 1931 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1937 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Теперь число умерших с начала пандемии пациентов с диагностированным коронавирусом составляет 349 человек.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе диагностировали коронавирус у 19 730 пациентов. За все это время 16 040 человека прошли курс лечения и выписаны из стационаров - их тесты на коронавирус отрицательные. О последний 167 из них стало известно на утро 23 ноября. Еще 3341 человек по-прежнему находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимое лечение. Кроме того, 10 408 человек находятся под медицинским наблюдением.

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