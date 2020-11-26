Оперштаб назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в 18 территориях Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Число заболевших увеличилось на 175 человек и достигло 20 248.

Больше всего новых заболевших в Новокузнецке - 50 человек. Еще шестеро заболели в Новокузнецком муниципальном районе. Общее число заболевших - 4308 и 256 человек соответственно.

Кемерово - на втором месте по числу новых заболевших. Здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 41 горожанина. Еще один человек заболел в Кемеровском муниципальном округе. Общее число заболевших - 4054 и 254 человека соответственно.

На третьем месте по числу новых заболевших Прокопьевск - здесь диагноз подтвердился у 29 горожан. Общее число заболевших - 1119 человек.

В Ленинске-Кузнецком - 12 новых заболевших, а общее число людей с подтвержденным ковидом с начала марта достигло 897 человек.

В Междуреченске коронавирус подтвердился еще у девяти горожан, в Белове - у семи, в Киселевске - у шести, в Юрге - у трех.

По два человека заболели в Калтане и Тайге.

По одному новому случаю заражения выявлено в Полысаеве, в Беловском и Таштагольском районах, а также в таких округах, как Гурьевский, Яйский и Яшкинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто чаще всего болеет коронавирусом в Кузбассе

Во время брифинга, который проходил 26 ноября в Кузбассе, специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос, кто чаще всего болеет коронавирусом. (подробности)

Стало известно, когда решится судьба новогодних корпоративов в Кузбассе

Стало известно, когда в Кузбассе будут решать судьбу новогодних корпоративов с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил представитель регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Почти 70 процентов новых случаев коронавируса в Кузбассе пришлись на три города

Из заболевших коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, почти 70 процентов пришлось на три кузбасских города. Об этом сообщает оперативный штаб. (подробности)

Трое мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе, самому молодому 23 года

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе. Самому молодому умершему за минувшие сутки было всего 23 года. (подробности)

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса. За несколько дней до этого появилась информация, что инфекция в Сибири видоизменилась. (подробности)

Роспотребнадзор прокомментировал связь выхода детей в школы с числом заболевших коронавирусом

На вопрос, выросло ли число случаев заболевания коронавирусом после того, как учащиеся начальных классов вышли на занятия, ответили в Роспотребнадзоре. (подробности)