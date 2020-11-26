Роспотребнадзор сообщил, вышел ли Кузбасс на плато заболеваемости по коронавирусу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Роспотребнадзоре рассказали, вышел ли Кузбасс на плато по заболеваемости коронавирусом. 26 ноября состоялся традиционный брифинг по эпидемиологической ситуации в регионе.

Как пояснила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, для оценки ситуации специалисты смотрят на коэффициент распространения заболевания.

- На снижение заболеваемости указывает коэффициент меньше единицы: это значит, что в среднем один заболевший за день заразил менее чем одного пациента, - пояснила она. - На прошлой неделе заболеваемость почти не выросла, на этой - немного уменьшилась. Однако говорить о том, что мы вышли на плато с последующим снижением, пока рано. Для этого нужно пронаблюдать ситуацию в течение двух недель - инкубационного период вируса. Если тенденция к снижению продолжится свыше этого срока, то можно будет говорить о выходе на плато по заболеваемости.

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