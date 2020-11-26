Как изменились правила выписки больных коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, как изменились правила выписки больных коронавирусом в Кузбассе, во время брифинга, проходившего 26 ноября, рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

По словам замминистра, теперь кузбассовцы, у которых ранее выявили коронавирус, могут быть выписаны домой до наступления полного выздоровления. Однако для этого должны быть основания. Во-первых, у пациента должно быть стабильное состояние, он не должен нуждаться в подключении к ИВЛ или подаче кислорода. Кроме того, теперь не нужно дожидаться двух отрицательных тестов на ковид - достаточно одного.

Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили о том, когда коронавирус выйдет на плато, есть ли связь между вышедшими на очную форму обучения школьниками и новыми случаями коронавируса, а также кто чаще всего болеет коронавирусом.

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