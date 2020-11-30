О симптомах постковидного синдрома рассказал врач из Кемерова. ФОТО: областной оперштаб

Рассказывая о «постковидном» синдроме, Станислав Тен, главный областной специалист по медицинской реабилитации, отметил, что он включает в себя целый комплекс симптомов. Эти симптомы встречаются у пациентов, которые выздоровели и выписаны из ковидных стационаров. У большинства из них отмечается нестабильное давление, нарушение ритма.

Кроме того, нередко врачи отмечают, что у пациентов, перенесших коронавирус, может начаться депрессия, они становятся подвержены паническим атакам.

- Такая клиническая картина обусловлена тем, что коронавирус поражает не только легочную ткань, но и многие другие органы системы, пояснил Станислав Тен.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, с какими вопросами обращаются кузбассовцы на горячую линию. Среди них бывают и курьезные. Так, одна из жительниц региона была всерьез обеспокоена тем, что ее чихающая кошка может быть больна ковидом. Другая жительниц Кузбасса испугалась, что у нее может пропасть обаяние.

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