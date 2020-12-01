Чем дышат кемеровчане во время режима черного неба. ФОТО: Виталий Денисов

В Кемерове действует режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором в атмосферном воздухе накапливаются вредные вещества. Какие именно – рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели отбор воздуха в пяти точках города Кемерово по 17 загрязняющим веществам, а потом провели лабораторные исследования. Как оказалось на 28-29 ноября, были превышены гигиентические нормативы.

Так, на территории Центрального района в 3,4 превышен бенз(а)пирен. На территории Заводского района – в 3,4 раза превышено содержание бенз(а)пирена и углерода (сажи). На территории Кировского района также в 3,4 раза превышено содержание бенз(а)пирена и углерода (сажи).

Во время действия режима неблагоприятных метеоусловий жителям региона рекомендуют по возможности отказаться от длительных прогулок по городу, не проветривать жилые помещения и не заниматься спортом и тяжелым физическим трудом на улице, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.. Также специалисты рекомендуют пить как можно больше жидкости, соблюдать рекомендации врачей.

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