Моржам понравится: в субботу в Кузбассе ожидается -27 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 5 декабря. Она преподнесет жителям региона несколько сюрпризов, но моржам они понравятся.

В ночь на субботу по области ожидается -17…-22 градуса, местами до -27. Днем потеплеет до -13…-18 градусов, местами будет еще комфортней: -6…-11 градусов. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, небольшой снег пройдет по северу региона. Местами изморозь, дым и дымка, туманы.

В Кемерове ночью 5 декабря прогнозируется -20…-22 градуса, местами до -24. Днем воздух прогреется до -14…-16. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

-5 декабря 2020 года местами по Кемеровской области ожидаются дым, дымка, туман с видимостью до 500-1000 метров и менее, - предупредили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ударит -40 градусов: синоптики рассказали о погоде в декабре в Кузбассе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кузбассе на декабрь. Расслабляться не стоит – в регионе ударят морозы до – 40 градусов.(подробности)

Погода на зимних каникулах 2021 в Кузбассе: ожидается комфортное зимнее тепло и солнце

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на зимние каникулы 2021 в Кузбассе. Погода обещает побаловать жителей региона!(подробности)

Погода на Новый год в Кузбассе 2021: синоптики обещают мороз и солнце

Какой будет погода на Новый год 2021 в Кузбассе? Кузбассовцы, несмотря на пандемию, готовятся встречать самый главный и самый веселый праздник.(подробности)

Оттепель в Кузбассе в декабре: когда ждать плюсовых температур

Синоптики рассказали, что в Кузбасс придет оттепель. Плюсовые температуры неожиданно будут зафиксированы в декабре.(подробности)

Зима пришла: в Кузбассе ожидаются морозы до -28 градусов

Первые выходные декабря в Кузбассе будут по-настоящему зимними: синоптики прогнозируют и мороз, и солнце, и снег. (подробности)