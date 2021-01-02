Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о малышах, которые родились в новогоднюю ночь в Новокузнецке. Как оказалось, самой первой на свет в Новокузнецке появилась девочка.Малышка известила мир о своем рождении первым криком 1 января в 01.35. Следом за ней в течение суток на свет появились еще 11 малышей. Всего же за первые сутки наступившего 2021 года в Новокузнецке родились 12 детей – пять мальчиков и семь девочек. Все мамы и малыши чувствуют себя хорошо.- От всего сердца желаю семьям мира, тепла и благополучия. Всем малышам - крепкого здоровья. Пусть на их счету будет много успехов, достижений и побед, которыми вы будете искренне гордиться, - написал на своей странице в социальных сетях глава города Серей Кузнецов. - С днем рождения, юные новокузнечане! Будьте счастливы!Напомним, Новый год в Новокузнецке начался с салюта. А на время всех каникул и в Новокузнецке, и в Кемерове составлены развлекательные программы.