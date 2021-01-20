Юлия Михалева, заведующая детской поликлиникой Тяжинской районной больницы, рассказала о том, как перенесла прививку от коронавируса и о коллективном иммунитете.Врач отметила, что к тому времени, когда началась прививочкая кампания, многие ее коллеги и знакомые переболели коронавирусом. Причем у некоторых из них заболевание протекало в тяжелой форме, и осложнения, котрые могут возникнуть, было сложно спрогнозировать.Свое решение поставить вакцину Юлия Михалева называет осознанным. Обе аппликации прошли спокойно, не вызвав никаких осложнений или серьезных побочных эффектов.- Групповой иммунитет подразумевает наличие антител против инфекции у большинства. Каким путем его получить – каждый решает сам, - отметила Юлия Михалева. - Вакцинация – дело добровольное, но только сегодня можно выбрать: вакцина или заболевание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКемеровчанин рассказал, зачем решил сделать прививку от коронавирусаКемеровчанин рассказал, зачем решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. На данный момент мужчина поставил уже оба компонента вакцины. (подробности)Режим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности)Министр ЖКХ Кузбасса решил привиться от коронавирусаМинистр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев привился от коронавируса. Перед этим ему сделали тест на антитела. (подробности)Мэр Новокузнецка рассказал о количестве привитых от коронавирусаМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о количестве привитых от коронавируса жителей. Всего город получил 2415 доз вакцины. (подробности)