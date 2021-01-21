В каких городах и территориях Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе коронавирусом заболели 111 человек. При этом почти половина из них проживает в трех городах.

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки специалисты выявили в Новокузнецке. Здесь коронавирус подтвердился у 22 горожан. Еще два человека заболели в Новокузнецком районе. Общее число заболевших с начала пандемии - 5988 и 438 человек соответственно.

В Кемерове диагноз подтвердился у 16 горожан, и еще один заболевший выявлен в Кемеровском муниципальном округе. Общее число заболевших - 5504 и 330 человек соответственно.

На третьем месте по числу новых заболевших - Междуреченск. Здесь коронавирус обнаружили у 14 человек. Общее число заболевших - 3131 человек.

В Мысках коронавирус диагностировали у восьми человек. Общее число заболевших с начала пандемии - 645.

В Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске - по семь новых заболевших коронавирусом. Общее число тех, у кого тесты с начала пандемии оказались положительными, - 1242 и 1570 человек соответственно.

В Белове коронавирус подтвердился у пяти человек, а в Беловском районе - у двух. Общее число заболевших - 1644 и 338 человек соответственно.

По три новых случая заболевания - в Калтане и Яшкинском муниципальном округе. Общее число заболевших здесь достигло 424 и 134 человек соответственно.

По два человека заболели ковидом в Анжеро-Судженске и Таштагольском районе. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии - 1060 и 413 человек соответственно.

Также подтвердился диагноз у двух жителей Юрги и одного жителя Юргинского муниципального округа. Общее число заболевших – 587 и 78 человек соответственно.

Кроме того, по два новых случая заболевания в Гурьевском, Тисульском и Топкинском муниципальных округах. Общее число заболевших - 219, 89 и 254 человека соответственно.

По одному человеку заболело в Березовском, Осинниках и Полысаеве. Общее число заразившихся ковидом с начала пандемии - 351, 989 и 314 человек соответственно.

Также по одному жителю Мариинского районе и Яйского муниципального округа оказались в больницах с коронавирусом. Общее число заболевших - 142 и 190 человек соответственно.

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