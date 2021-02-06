Два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе на утро 6 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 6 февраля оперативный штаб Кузбасса сообщил о двух новых случаях смерти среди пациентов с коронавирусом.

- У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках, - такие данные приводит оперативный штаб региона.

Всего же с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 534 человека с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 99 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 30 031 человек. При этом выздоровели еще 171 пациента. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 28 358 кузбассовцам.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1139 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2497 человек.

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