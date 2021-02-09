Почти 2,3 тысячи нарушений обнаружила Госжилинспекция Кузбасса при очистке крыш и дворов от снега Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Государственная жилищная инспекция Кузбасса обнаружила порядка 2,3 тысячи нарушений при очистке дворов и крыш от снега и наледи. Проверки проводились с начала зимы.

Как рассказали в ведомстве, в этом сезоне инспекторы в общей сложности исследовали свыше восьми тысяч кровель и 8,3 тысячи дворов – это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. В результате выявлено почти 1,3 тысячи нарушений при очистке кровель и порядка тысячи нарушений приуборке снега с дворовых территорий.

-По всем нарушениям выявлены предписания и предостережения на устранения. Также заведено свыше 150 административных дел за нарушение лицензионных требований при управлении МКД, - рассказали в Госжилинспекции.

Специалисты уточнили, что управляющие компании обязаны счищать снежные шапки, если их высота превышает 30 сантиметров. Однако за снег, сосульки и наледь на самовольно обустроенных козырьках, кондиционерах, остекленных лоджиях и балконах несут уже собственники. Это связано с тем, что подобные конструкции относятся к личному имуществу, а не к общему имуществу многоквартирного дома.

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