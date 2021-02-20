Лавина сошла на дорогу в Таштагольском районе. ФОТО: администрация Таштагольского района

ЧП произошло в Таштагольском районе: здесь из-за сошедшей снежной массы оказалась блокирована дорога.

Как сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района, ЧП произошло утром 18 февраля. На автодорогу, которая соединяет Таштагол иУсть-Кабырзу, сошла снежная масса. Из-за этого дорога оказалась заблокированной. Высота сошедшего снега достигала 1,7 метра, а протяженность засыпанного снегом участка составила 200 метров.

Для того чтобы как можно скорее очистить дорогу и возобновить по ней движение, привлекалась снегоуборочная техника. Сход снежной массы произошел около 8.45, а уже к 11.00 автодорогу удалось расчистить. Пострадавших при инциденте нет.

Отметим, это не первый случай неконтролируемого схода снега и льда, правда, чаще всего это происходит в городе. В некоторых случаях под завалами снега оказываются люди.

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