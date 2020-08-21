Жесткая посадка в тайге: летевший к Агафье Лыковой вертолет повредил шасси Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Чрезвычайное происшествие с вертолетом, который направлялся из Таштагола в район реки Еринат в Хакасии случилось вечером 20 августа. У вертолета с туристами на борту при посадке надломилось шасси.

Вертолет компании «АэроКузбасс» с туристами на борту совершил жесткую посадку в районе реки Еринат, что в Хакасии. На момент ЧП на борту находились 17 человек, включая членов экипажа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Хакасия, ЧП произошло в момент, когда вертолет заходил на посадку.

- При плановой посадке вертолета произошло повреждение стайки шасси. На борту находились 17 человек, никто из них не пострадал, - прокомментировали в ведомстве. – Туристы от помощи отказались.

Отметим, что речь идет о туристах-волонтерах, которые направлялись на заимку к известной отшельнице Агафье Лыковой – именно они зафрахтовали вертолет.

Агафья Лыкова ждала гостей. ФОТО: ГУ МЧС России по республике Хакасия.

- Волонтеры, которые уже несколько лет в конце лета помогают Агафье Лыковой подготовиться к зиме. Это педагоги и студенты Московского госуниверситета информационных технологий, радиотехники и электроники, - рассказала о туристах пресс-секретарь администрации Таштагольского района Марина Кустова. - Вертолет вылетел из аэропорта «Таштагол», разрешение на полет было получено в обычном порядке, также как и разрешение для группы на пребывание на природоохранной территории.

После жесткой посадки оказалось, что ни члены экипажа, ни волонтеры не пострадали. До конца августа волонтеры будут помогать отшельнице по хозяйству, а потом отправятся обратно.

Доставкой же запасных частей, техников и ремонтом вертолета в ближайшее время займется авиакомпания, которой он принадлежит.

Напомним, что Агафья Лыкова - единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кузбасса на протяжении многих лет поддерживает Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле является глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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