Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

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На утро 18 октября общее число заболевших достигло 12 938 человек. 3944 из них в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. Еще 4487 человек находятся под медицинским наблюдением.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. На утро 18 октября еще 155 выздоровевших кузбассовцев выписано из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 8824 человек.

Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 170.

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